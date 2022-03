Due nuovi asili nido a Modica Alta e Frigintini

Il Comune di Modica ha partecipato ad un bando del PNRR per la realizzazioni di due asili nido a Modica Alta e a Frigintini. Le strutture ospiteranno 30 bambini a Modica alta e 20 a Frigintini. L’importo per la realizzazione della struttura, che sorgerà in via Don Minzoni, adiacente alla Scuola De Amicis, è di 2.337.600,00. Per quello di Frigintini in via Gianforma è invece di 1.402.560,00. “Sono due opere importanti – commenta il Sindaco – per le quali siamo piuttosto ottimisti circa il loro accoglimento. A Modica Alta creeremo una sorta di cittadella degli studi dell’obbligo vista la vicinanza con la De Amicis. Il bambino comincerà il proprio percorso al nido e finirà in terza media. A Frigintini si tratta di un restauro e recupero della struttura già esistente che ospitava l’asilo. Entrambe creeranno anche svariati posti di lavoro in Città oltre che rappresentare un valido aiuto per i genitori che già apprezzano l’operato delle altre strutture cittadine”.

