La Modica Academy pensa alla crescita dei giovani rossoblù

Organizzato dall’ex tecnico del Modica Calcio Pino Rigoli, si è tenuto ieri al Centro Sportivo Airone lo stage formativo per i tecnici della Modica Academy con Luigi Cuomo e Domenico Pisani responsabili dell’Udinese Academy una delle scuole calcio più importanti del panorama calcistico e non solo italiano e uno dei sodalizi che vanta tra i migliori talent scouting a livello europeo.

Tutti i calciatori in “erba” del scuola calcio modicana insieme ai loro tecnici hanno svolto una seduta di allenamento con i responsabili della società bianconera per capire i “metodi” da utilizzare per far crescere sotto tutti i punti di vista i giovani che un domani potranno essere linfa vitale per i colori rossoblù.

A far da location di questa bella iniziativa che ha permesso di confrontarsi con una delle migliori scuole calcio italiane, i campi del Centro Sportivo Airone che vanta uno dei migliori settori giovanili isolani e che grazie all’impegno della famiglia Pitino che da più di trent’anni investe e continua a investire sui giovani con risultati soddisfacenti a livello di squadre, ma riuscendo allo stesso tempo, anche a dare la possibilità a tantissimi giovani di poter sfruttare la scuola calcio modicana come trampolino di lancio verso il calcio dei grandi.

Quest’anno, poi da quando Mattia Pitino, insieme a Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo hanno deciso di prendere in mano le sorti del Modica Calcio, il settore giovanile ha avuto una rilevanza maggiore ed è diventato il “fiore all’occhiello” della società rossoblù che ha immediatamente attinto proprio dal settore giovanile per dare una vetrina a tutti i giovani più interessanti, molti dei quali hanno già esordito con la prima squadra allenata da Giancarlo Betta.

Alla fine degli allenamenti sul campo tecnici modicani e friulani si sono confrontati nella saletta riunioni del centro sportivo di Via Rocciola Scrofani per approfondire le metodologie e le tecniche di allenamento e per parlare di calcio a 360°

