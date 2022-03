Sgominata banda di ladri. Chiavola(PD Ragusa) si complimenta per arresti

“Ringraziamo le forze dell’ordine, e segnatamente carabinieri e polizia, per la brillante operazione che hanno condotto a termine lo scorso fine settimana e che ha consentito di sgominare la banda che da più di un mese aveva preso di mira, tra le altre, anche le frazioni di Monte Margi, Marchesa, Cinque vie e Bussello, limitrofe a San Giacomo, in territorio comunale ragusano, con continue ruberie”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, che aggiunge: “La comunità delle due frazioni è grata per questo straordinario intervento che ha consentito ai cittadini di svegliarsi da un incubo. Ormai, per paura dei ladri, non si riusciva più ad uscire di casa e la qualità della vita era diventata pessima. Ora, invece, si auspica un nuovo risveglio e si spera che l’esito brillante di questa operazione sia foriera di positive novità sul fronte dell’ordine pubblico più in generale”.

