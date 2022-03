Gli alunni modicani alla scoperta di Cava Ispica

Oltre due mila alunni delle scuole elementari e medie di Modica alla scoperta del parco archeologico di Cava Ispica. E’ l’iniziativa “Conosci il tuo museo” L’iniziativa promossa dall’Assessore alla Cultura Maria Monisteri e dall’Amministrazione comunale mira a far conoscere alle scuole, a cui sta offrendo visite guidate e servizio di trasporto gratuiti, la storia del territorio Ibleo e del fenomeno del trogloditismo, di cui il Parco Archeologico di Cava Ispica conserva preziose testimonianze e che trova, in San Nicolò Inferiore, una delle massime espressioni. “Con il progetto “Conosci il tuo Museo”- commenta l’Assessore Monisteri – si vuole avviare un’azione formativa finalizzata a far maturare negli studenti la consapevolezza dell’importanza del patrimonio artistico, archeologico e naturalistico di cui il comprensorio dispone, dopo due anni di emergenza sanitaria che ha impedito loro qualsiasi uscita didattica”. “Il Comune di Modica – aggiunge il Sindaco Abbate – ha messo a disposizione i mezzi di trasporto per portare 2 mila studenti alla scoperta di un’area naturalistica, storica e paesaggistica senza eguali. Molti di loro non ci sono mai stati e rimangono a bocca aperta ascoltando la spiegazione delle guide. Con queste iniziative stiamo cercando di far recuperare loro due anni letteralmente rubati dalla pandemia”.

Salva