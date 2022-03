Progetto Print. Proseguono i webinar di Confcooperative Ragusa

Proseguono i webinar promossi da Confcooperative Sicilia nell’ambito del progetto Print. Domani, venerdì 1° aprile, alle 11, il secondo appuntamento sul tema “L’assicurazione dei crediti commerciali, Italia ed estero” con l’intervento, dopo l’introduzione di Gaetano Mancini, presidente Confcooperative Sicilia, di Rinaldo Gardini, responsabile Gestione clienti e Polizze parametriche di Ciba Brokers, che si soffermerà sui vantaggi competitivi dello strumento dell’assicurazione dei crediti commerciali sia nei confronti dei clienti, sia per quanto concerne il più ampio accesso al credito bancario. Le conclusioni saranno affidate ad Antonello Ciambriello, responsabile dell’ufficio per le Politiche di internazionalizzazione e mercati di Confcooperative a livello nazionale. Il terzo appuntamento, invece, in calendario per lunedì 4 aprile, sempre alle 11, sarà un focus sui mercati dei Paesi del Nord Europa ovvero Danimarca, Svezia e Norvegia. Interverrà Luca Cavinato, vicesegretario generale della Camera di commercio italiana in Danimarca. “Invitiamo le imprese cooperative della nostra provincia a partecipare – sottolinea il presidente Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino – trattandosi di occasioni uniche per approfondire temi particolarmente strategici per i processi di export e di internazionalizzazione”.

Salva