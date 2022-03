A Scicli come Modica. Salta anche quest’anno il tradizionale rituale del “Gioia” il giorno di Pasqua. Il Vicariato sciclitano ha deciso di non svolgere le processioni di Pasqua per cui non si saranno neppure le processioni della Addolorata di Santa Maria la Nova, del Santissimo Crocifisso di San Bartolomeo, del Venerdì Santo (nel Centro Storico, a Donnalucata e a Cava D’Aliga), del Santissimo Sacramento e del Cristo Risorto la Domenica di Pasqua.

Salva