Lavori al lungomare ingabbiano il centro di Marina di Ragusa

“Stiamo lavorando per voi”. Sarà anche vero ma tra i commercianti di Marina di Ragusa serpeggia il cattivo umore. In un momento in cui, dopo un lunghissimo inverno, tra chiusure forzate e pandemia, dovrebbero riaprire i battenti. I lavori di riqualificazione del Lungomare Andrea Doria nel tratto Piazza Duca degli Abruzzi – Piazza Malta hanno, di fatto, ingabbiato il centro della frazione. I provvedimenti saranno in vigore fino al prossimo 30 maggio con divieto di sosta sul Lungomare A. Doria, nel tratto compreso tra la Via Sapri e la Via Citelli, doppio senso di circolazione sulla Via G. Dandolo (tratto Via Pola – Via Vespucci e viceversa) e sulla Via Vespucci (tratto Via Dandolo – Via Sapri e viceversa), e divieto di transito, eccetto residenti e frontisti, sulla Via Dandolo. “Siamo alle solite –incalza il presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa, Angelo la Porta – il sindaco Cassì e la sua giunta decidono di avviare i lavori in prossimità della imminente stagione estiva creando un caos in pieno centro. Una scelta azzardata e discutibile che non tiene in debita considerazione le esigenze degli operatori commerciali che sperano, dal prossimo fine settimana, di iniziare a lavorare”. Un cantiere comunicato in maniera non tempestiva che manderà in tilt anche un altro pezzo del centro. “E’ mancata, come sempre, la concertazione con le associazioni di categoria e con gli operatori che vivono tutto l’anno nella frazione -aggiunge La Porta – il sindaco Cassì ha iniziato la sua campagna elettorale nel peggiore dei modi. Oltre alla propaganda adesso anche i disagi. In passato, l’amministrazione Dipasquale, per i lavori di riqualificazione di piazza Duca degli Abruzzi e del lungomare pedonale aveva avviato delle interlocuzioni con i commercianti e con la circoscrizione. Un lavoro di condivisione e di concertazione che, oggi, ahimè, pochi a palazzo di città conoscono”.

Salva