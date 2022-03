Ragusa. Il Comune aderisce all’iniziativa “Earth Hour”

Il WWF Internazionale con il patrocinio dell’ANCI, ha promosso l’iniziativa “Earth Hour”, l’Ora della Terra, attraverso il gesto rappresentativo di spegnere le luci sabato 26 marzo, dalle ore 20.30 alle 21.30, di un luogo simbolo, invitando in tal modo tutti i Paesi del mondo a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per manifestare contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Per l’occasione il presidente dell’ANCI e il Direttore Generale del WWF Italia, hanno chiesto al sindaco di Ragusa Peppe Cassì di aderire all’iniziativa “Earth Hour”. Il primo cittadino accogliendo l’invito, ha disposto di spegnere le luci di Palazzo di Città sabato 26 marzo, dalle ore 20,30 alle ore 21,30.

