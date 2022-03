Amministrative a Pozzallo. Calma apparente. Sarà scontro civile e corretto, dicono i contendenti, e senza esclusione di colpi, aggiungiamo noi, come politica impone.

Da una parte il sindaco uscente Roberto Ammatuna, volpone della politica clientelare largamente vituperata a parole, ma, inutile nasconderlo, maledettamente people-trainante e, dall’altra, la sfida forte e agguerrita accuratamente preparata da Giuseppe Spadola ed Enzo Galazzo, due candidati che, seppure su fronti diversi, si pongono in pratica lo stesso obiettivo: detronizzare “un uomo solo al comando”, politicamente navigato e assai spregiudicato.

Basti pensare che, pur di dare continuità al suo regno, Ammatuna non ha avuto alcuna esitazione nel cambiare in piena campagna elettorale tre assessori, dopo aver litigato lo scorso anno con due suoi fedelissimi sostenitori, i consiglieri Salvatore Cicero e Maria Bellaera, che hanno reagito prontamente dichiarandosi indipendenti.

Trono traballante? Ammatuna, da medico, a quanto si dice, avrebbe trovato subito la soluzione per calli dolenti, inventandosi un farmaco nuovo che, pur non avendo ricevuto ancora alcuna ufficialità da parte degli “organismi sanitari” preposti, potrebbe alleviare, anche se non eliminare del tutto, il dolore ai piedi.

Un pezzo di centrodestra, dicono, avrebbe inopinatamente accolto il suo invito a sostenerlo con il tacito accordo (vecchia promessa da marinaio questa che, nel recente passato, ha già fatto vittime più o meno illustri) di cedere il trono, dopo le elezioni regionali, al nuovo alleato dell’ultima ora: “Io divento onorevole e tu, con il mio sostegno, sarai il nuovo sindaco!” – Sicuro? – Sicurissimo!

E, a proposito di elezioni regionali, fra le numerose persone che si sono recate a Ragusa a salutare ed omaggiare il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, è stata notata anche la presenza di un paio di noti personaggi politici della città marinara per sondare il terreno sulla possibilità di una candidatura. La risposta? Ni. Anzi, No. Succede. Può succedere. E’ successo.

Ad ogni modo nulla di strano. Richiesta legittima. Dietro le quinte questo ed altro. Ognuno gioca le sue carte.

E veniamo alla medicina per calli. Per saperne di più sul responso degli organismi competenti, bloccati ad oggi da non poche perplessità sugli effetti collaterali del nuovo farmaco, occorre attendere qualche giorno ancora. Certo è che lo sta bene arriverà, eventualmente, solo a tempo, fermo restando che occorrerà poi attendere un paio di mesi per conoscere il risultato definitivo sulla sperimentazione del farmaco.

Il più attivo ad oggi fra i tre candidati è Giuseppe Spadola che dovrebbe poter contare, come dicono i suoi più stretti collaboratori, su tre liste. Due sarebbero già pronte, mentre manca ancora qualche nome per completare la terza.

A pieno ritmo anche la macchina organizzativa di Enzo Galazzo, pronta a consumare tutti i passaggi necessari per affrontare con grande determinazione e forte serietà di intenti una campagna elettorale che non sarà facile, ma che lascia intravedere ottime possibilità di successo grazie alla qualità delle liste, alla preparazione e al carisma del candidato alla poltrona di sindaco.

Salva