Caos rincari: mezzo milione per le aziende agricole modicane

Mezzo milione di euro per le aziende agricole del territorio modicano messe in ginocchio ancor prima dalla pandemia da Covid19 ed ora dall’aumento indiscriminato delle tariffe dell’energia e del carburante. Sono fondi stanziati dal Comune di Modica che verranno divisi in tranche di 2.500 euro per singola azienda agricola con sede legale ed operativa nel territorio comunale. Lo ha deliberato oggi la Giunta Municipale per venire incontro a quello che è storicamente il settore trainante dell’economia sia Comunale che Provinciale. “Abbiamo seguito con molta attenzione e vicinanza le proteste degli ultimi giorni da parte degli addetti al comparto – commenta il Sindaco Abbate – e abbiamo scelto di non restare sordi a queste richieste. Stanchi di aspettare aiuti che dovrebbero piovere dall’alto, abbiamo scelto di utilizzare immediatamente questi fondi comunali per dare una piccola ma significativa mano d’aiuto a tutte quelle piccole e grandi aziende che sono in ginocchio dopo due anni di sofferenze e rincari assurdi. L’auspicio è che altre città possano seguire il nostro esempio perché, non dobbiamo dimenticarcelo mai, il comparto agricolo è alla base della piramide economica che regge la provincia di Ragusa. Se perdiamo l’agricoltura a risentirne saranno tutti i settori. Stiamo cercando ancora una volta, con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione, di mettere una pezza a mancanze altrui alla voce “aiuti ai cittadini”. Dopo i recenti voucher spesa e buoni energia per privati e imprese ora il bonus anti rincari per le aziende agricole. L’auspicio è che gli aiuti promessi possano arrivare non in un imprecisato futuro ma concretamente nel breve periodo. Nel frattempo restiamo concentrati a trovare nuovi soluzioni per alleviare questo terribile momento storico”.

