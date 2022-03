Pallamano. I giovani della KeyJey al raduno di Salerno

Fine settimana dedicato al concentramento della Youth league Under 20 maschile per la KeyJey Ragusa che, al pari delle altre squadre inserite nel raggruppamento, sarà impegnata sabato e domenica a Salerno. Il sette allenato da Mario Gulino se la dovrà vedere il 19 marzo alle 19,30 con il Carpi mentre domenica alle 15,30 è previsto il match tra gli iblei con l’Atellana. Al raggruppamento partecipano anche i padroni di casa del Genea Lanzara, il Conversano, il Tavarnelle, l’Haenna e il Romagna. “E’quanto di meglio – sottolineano dalla KeyJey Ragusa –riesce ad esprimere, in questa fase, il mondo giovanile di queste società. Per quanto ci riguarda cercheremo, come sempre, di onorare l’impegno anche se scontiamo qualche problema di organico. In ogni caso, come si dice in questi casi, cercheremo di gettare il cuore oltre l’ostacolo e proveremo a dire la nostra in occasione delle partite che saremo chiamati a sostenere”.

