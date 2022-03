Lorefice(M5S). Fondi per la manutenzione di infrastrutture iblee

“La manutenzione e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali è una priorità per il nostro Governo, che nell’ultima Legge di Bilancio ha stanziato 2,7 miliardi di euro suddivisi su due linee di azioni: 1,4 miliardi di euro per gli interventi sui ponti e viadotti e più di 1,3 miliardi di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade. Di queste cospicue risorse nella provincia di Ragusa arriveranno circa 17 milioni di euro complessivi.” E’ quanto dichiara in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che precisa:

“Proprio ieri la Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha dato l’assenso a due schemi di decreto del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco.

I fondi destinati alle province verranno corrisposti secondo un programma pluriennale; nello specifico – spiega Lorefice – alla provincia di Ragusa spettano quasi 10 milioni di euro da utilizzare esclusivamente per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti o viadotti (o opere accessorie), sono stanziati per il periodo 2024-2029, mentre oltre 7 milioni di euro circa saranno destinati per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete viaria secondaria e riguarderanno il periodo 2025-2029.”

“Sono opere necessarie- prosegue la presidente- perché la stragrande maggioranza di ponti, strade e viadotti è stata realizzata decine di anni fa e oggi necessita di riqualificazione, manutenzione e ammodernamento, anche alla luce degli effetti della crisi climatica.

Come parlamentari, sin dall’inizio della legislatura ci siamo battuti per raggiungere questi obiettivi, ora mi auguro che queste risorse vengano sfruttate al meglio sul nostro territorio, al fine di aumentare la sicurezza dei cittadini e ridurre il numero di incidenti.” Conclude Lorefice

Salva