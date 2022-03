Firmata convenzione tra il Comune e il Lions Club Modica

Siglata, ieri, a Palazzo San Domenico, la convenzione, secondo quanto stabilito dal protocollo d’intesa sottoscritto fra Anci e Lions Clubs international Multi distretto Lions 108 Italy, tra il Comune di Modica, presenti il Sindaco Ignazio Abbate, l’Assessore Maria Monisteri e il Segretario Generale Gianpiero Bella, e il Lions Club di Modica, rappresentato dal Presidente pro – tempore Aurelio Boncoraglio. La convenzione, è una sorta di collaborazione fra i Lions Clubs italiani e i Comuni per il supporto alle situazioni emergenziali delle protezioni civili comunali e del S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione). Con la predetta convenzione il Lions Club di Modica s’impegna a fornire a titolo gratuito, l’organizzazione e l’effettuazione di attività di supporto per tutte le situazioni emergenziali della protezione civile comunale e del S.A.I. Il Lions Clubs Modica avranno il compito di gestire un elenco di propri soci disponibili a prestare la loro opera a favore del Comune in occasione di determinate emergenze, di accoglienza e altre attività di supporto. Il Comune ha il compito di definire, i tempi, le modalità e l’impiego dei soggetti coinvolti. Ritengo importante la stipulazione di questa convenzione – ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate – perché servirà per promuovere la crescita e lo sviluppo della cittadinanza attiva e partecipata, e soprattutto, che possa essere da monito per altri soggetti o Associazioni impegnati nel sociale nel territorio.

