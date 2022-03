Comitato Pro Tribunale di Modica scrive a Miccichè e Musumeci

Il Comitato “Pro Tribunale Modica” ha trasmesso al Presidente della Assemblea della Regione Siciliana un disegno di “Legge Voto” teso a fare approvare al Parlamento nazionale una legge che autorizzi il Ministro della Giustizia a disporre il ripristino dei Tribunali soppressi (e pertanto anche quelli di Modica, Mistretta e Nicosia) alla sola condizione dell’onere delle spese di manutenzione a carico dei Governi regionali. Si tratta di proposta già approvata dai Governi delle Regioni Abruzzi, Marche, Campania e Toscana (quest’ultimo approdato in Parlamento) che potranno, all’esito della approvazione da parte del Parlamento nazionale, consentire la piena ripresa della attività giurisdizionale delle Procure e dei trenta Tribunali soppressi.

A dicembre 2021 la proposta di legge /voto, acquisito il favorevole, unanime parere della competente Commissione regionale, è approdata in Aula ovel’1 marzo è stata incardinata, discussa ed approvata in tutti i suoi distinti articoli, e rinviata all’indomani, a causa del venir meno del numero legale, per il voto finale.

Da tale momento si sono succedute numerose altre convocazioni della Assemblea, e però tutte rinviate, l’ultima oggi,la settima, per lo stesso motivo: “mancanza del numero legale”.

“Il cittadino che confida nel buon governo affidato ai suoi rappresentanti e alle Istituzioni – spiega l’avvocato Enzo Galazzo, presidente del Comitato – rimane allibito rispetto a tali eventi, specie se li pone a confronto delle conseguenze che patisce un lavoratore ove venga meno ad un banale suo adempimento. Il taglio di una percentuale dell’indennità, magari del 10% per ogni assenza non giustificata, provocherebbe, con buone probabilità, un abbattimento delle assenze ai lavori d’Assemblea, senza dire delle conseguenze in ordine alla credibilità politica per gli assenti.

Mi scuso per lo sfogo, che ho sentito insopprimibile, per lo sfregio patito dalle Comunità che da quasi nove anni lottano e fondano le loro aspettative di giustizia di prossimità sul positivo confronto con le Istituzioni all’uopo deputate, e si vedono costrette a subire comportamenti improntati a scarso senso di responsabilità proprio da chi quelle aspettative dovrebbe tutelare”.

nella foto esponenti del Comitato

Salva