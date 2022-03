Turrisi nuovo segretario generale Filca Cisl Ragusa Siracusa

Nunzio Turrisi è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Ragusa Siracusa. È stato eletto al termine del Consiglio generale tenuto nel salone della Cassa Edile alla presenza del segretario nazionale, Ottavio De Duca, del segretario generale regionale, Paolo D’Anca, e del segretario generale della Ust Ragusa Siracusa, Vera Carasi.

Con l’elezione di Turrisi si esaurisce la reggenza della federazione degli edili della Cisl retta da Paolo D’Anca per poco più di due anni e mezzo. Ad affiancarlo saranno Luca Gintili e Gaetano La Braca.

“La nostra è una federazione forte e ben radicata sul territorio – hanno commentato D’Anca e Turrisi – Anche dopo l’accorpamento siamo riusciti a formare un gruppo coeso che ha continuato a garantire presenza anche nel periodo del Covid.

Adesso, come primo obiettivo più immediato, bisogna arrivare alla sigla del contratto integrativo provinciale di Siracusa come ieri abbiamo fatto a Ragusa – hanno aggiunto i due segretari – Uno strumento fondamentale per garantire la pari dignità di tutti i lavoratori. Quindi anche un occhio di riguardo al tema del Pnrr che potrebbe rivelarsi come una nuova e unica opportunità per il settore.”

Un tema ripreso anche da Vera Carasi che ha evidenziato le occasioni presenti nello strumento di finanziamento.

“MI sembra che le disponibilità siano molte – ha detto il segretario della Ust – Da quelle per l’edilizia pubblica e residenziale, a quelle per l’edilizia scolastica e molte infrastrutture.

Serve seguire passo passo tutto l’iter e spingere perché la politica non renda vana questa opportunità – ha concluso la Carasi – Serve progettualità e progettisti per non arrivare a perdere parte delle somme disponibili.”

