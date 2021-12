Domattina sbarcheranno al Porto di Pozzallo 214 migranti, a bordo della nave Sea Eye 4, della omonima Ong tedesca. Dopo sette giorni di attesa è stato infatti assegnato Pozzallo dal ministero dell’interno come «porto sicuro», come ha confermato il sindaco Roberto Ammatuna. Dalle nave, che in questo momento si trova al largo di Porto Empedocle, stamane era stato lanciato un appello all’assegnazione di una destinazione dopo il diniego da parte delle autorità maltesi.

