Terremoto nelle provincie di Ragusa, Siracusa e Catania

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa nelle provincie di Ragusa e Siracusa. In pochi minuti le segnalazioni giunte alla nostra redazione sono state numerose (ore 22:33:45 (UTC +01:00). Secondo i dati raccolti dai sismografi INGV si è trattato di quattro scosse ravvicinate, tutte con epicentro a Motta Sant’Anastasia. L’ipocentro della scossa principale, di magnitudo 3.3 avvenuta alle 21:38, è stato localizzato ad una profondità di soli 8 km, e per questo motivo, nonostante la magnitudo non alta, la scossa ha avuto un particolare risentimento sismico tra la popolazione.

Questa scossa è stata preceduta da un’altra di magnitudo 2.9, verificatasi alle 21:36, sono seguiti due terremoti di magnitudo 2.4, alle 21:40, e 1.6alle 21:4.

Lo scorso anno, stesso giorno, si registrò un analogo evento.

