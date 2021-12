Amministrative a Monterosso, Benincasa si candida a sindaco

Si costituisce un nuovo soggetto politico, estrazione della società civile monterossana.

Obiettivo politico saranno le prossime elezioni amministrative di primavera.

Nel comunicato stampa si ribadisce che di questo soggetto politico fanno parte e ne potranno far parte donne e uomini di Monterosso Almo che credono in un possibile “cambiamento radicale” dell’azione amministrativa locale (morale, culturale, sociale, lavorativa).

L’obiettivo principale prefissato sarà il benessere delle donne, degli uomini e delle famiglie di Monterosso Almo.

Questo nuovo gruppo politico – si afferma ancora nel comunicato stampa – ha individuato ed indicato in qualità di candidato a sindaco il dottore Santi Benincasa (foto) il quale ha accettato la proposta ed ha dichiarato di essere onorato di far parte di un gruppo politico le cui intenzioni sono quelle del cambiamento e della svolta politica, avendo come strada maestra Monterosso ed i monterossani.

Ha anche aggiunto che metterà a disposizione della collettività tutta la sua esperienza lavorativa e di vita.

La composizione della lista, i programmi e tutti i particolari di questo gruppo politico monterossano saranno comunicati alla cittadinanza a breve, durante un’assemblea informativa generale, rivolta a tutte le donne e gli uomini di Monterosso Almo.

