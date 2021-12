Modica, domani l’ispezione cadaverica su Daniele Caschetto

Sarà eseguita domattina l’ispezione cadaverica sul 44enne Daniele Caschetto, il camionista modicano deceduto oggi, intorno alle 13, sulla SS. 194 Modica-Pozzallo, nel pauroso incidente che ha coinvolto un altro autocarro e un furgone. Il magistrato di turno ha incaricato il medico legale Gugliemo Tumino. Nessuno dei tre feriti è in pericolo di vita. La polizia locale mantiene ancora chiusa l’arteria fino a quando non saranno rimossi i due pesanti mezzi, mentre il Doblò condotta da un modicano di 38 anni, è già stato portato via. La vittima, che lascia la moglie e due figlioletti, non da molto tempo aveva voluto intraprendere l’attività di camionista. Era appassionato di musica, ed in passato aveva suonato la chitarra con alcuni gruppi.

