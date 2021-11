Deceduto Carlo Catania, ex presidente del Modica Calcio

È deceduto Carlo Catania, 86 anni, imprenditore ed è. Presidente del Modica Calcio dei tempi migliori. Con il collega Biscari aveva avviato il primo centro commerciale della Sicilia, la Bicatex in Corso Umberto a Modica e, con lo stesso Biscari aveva ridato vigore al Modicano Calcio. Era suocero del compianto Pippo Macri’, col quale avviò la Sofin, un altro centro commerciale in Via Sacro Cuore. Negli ultimi anni si era dedicato al settore della distribuzione alimentare. I funerali saranno celebrati martedì prossimo, alle 10, nella Chiesa di San Luca.

