Calcio, Promozione. Il Frigintini inchioda la capolista Gela

Vince due a zero il Frigintini. Con un gol per tempo, l’undici della frazione modicana ottiene un successo insperato ed importante al “Pietro Scollo” contro la capolista Gela e riaprendo di fatto la corsa al vertice. Su un campo impossibile per la pioggia, la formazione allenata da Stefano Di Rosa ha fatto la “voce” grossa contro i giallorossi nonostante l’assenza forzata di ben sei titolari. In gol al 15’ e’ andato Occhipinti. Il raddoppio, allo stesso numero di minuti nella ripresa è arrivato con Forni’. La capolista si è lanciato avanti con un pressing asfissiante ma il Frigintini si è difeso con ordine senza mai rischiare la vittoria.

