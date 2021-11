Ospedale Maggiore di Modica. Nuovi provvedimenti per personale

Nuova direttiva del Direttore Generale dell’ASP che dispone l’accorpamento della Divisione di Geriatria a quella di Medicina dell’ospedale di Modica, con consequenziale riduzione di 12 posti letto per acuti.

Il motivo della disposizione è quella di reperire personale medico per impegnarle nel Pronto Soccorso ormai ridotto a 3 medici più il Direttore.

“Senza alcun dubbio – lamenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – è la mossa disperata di un Direttore Generale, che nonostante tanti sforzi, non riesce ad impinguare un organico medico ormai ridotto all’osso. È questa ormai l’amara conseguenza di politiche sanitarie nazionali e regionali che hanno trascurato colpevolmente il settore della Medicina dell’Emergenza-Urgenza.

Non bisogna essere degli esperti per capire che i gravi problemi del Pronto Soccorso non sono dovuti soltanto alla mancanza di personale sanitario e parasanitario, ma anche ad una dotazione di posti letto per acuti assolutamente insufficiente e ai tempi lunghissimi che occorrono per eseguire tutti gli esami specialistici occorrenti al paziente prima e durante il ricovero”.

Con la nuova direttiva del Direttore Generale, si avrà magari qualche medico in più ma, contemporaneamente, si avranno meno posti letto per acuti disponibili per i ricoveri. Ecco perché il numero dei pazienti in attesa di ricovero, che saranno parcheggiati al Pronto Soccorso, aumenterà sempre di più e nessuna diminuzione dei tempi per l’esecuzione degli esami necessari potrà esserci.

Occorrono maggiori incentivi economici per i medici dell’Emergenza-Urgenza che operano in una situazione di grande stress psicofisico.

“È necessario – aggiunge Ammatuna- dare maggiore uniformità nella distribuzione dei medici dell’Emergenza-Urgenza nel territorio della Regione, senza privilegiare zone e aree particolari.

Bisogna aprire una vertenza con la Regione per aumentare il numero dei posti letto per acuti in provincia di Ragusa. Non si comprende perché la media in Italia è di 3 posti letto per acuti per 1000 abitanti, in Sicilia tale cifra è di 2.7 circa e in provincia di Ragusa debba essere invece di 2.2-2.3 circa posti per 1000 abitanti.

Ecco perché la disposizione del Direttore Generale è l’ennesimo e disperato tentativo di risolvere un problema delicatissimo che non può essere assolutamente risolto senza contributo del governo nazionale e del governo della Regione”.

