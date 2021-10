Il “tic” della sinistra…l’opinione di Rita Faletti

Un tic ricorrente in Italia è l’accusa di fascismo. Non sei d’accordo con me? Sei fascista. Hai assaltato la sede romana della Cgil, il sindacato dei lavoratori, emblema della sinistra? Sei fascista. Intanto che sabato scorso, a Roma, un’orda di devastatori distruggeva la sede del sindacato più potente, a Milano, un corteo “più tranquillo” di manifestanti Cobas e comunisti accusava la Cgil di fascismo. Qualcosa non torna. Quali sono i fascisti? E’ nel farti la domanda che scopri l’insensatezza nell’uso della parola riferita ai due contesti. Perché non chiedersi invece: cosa ha legato i fatti di Roma e Milano? Letta ha involontariamente dato la risposta, svuotando di significato la parola, quando, sabato sera, ha rivolto ai professori italiani l’invito a parlare del grave episodio che “ha accompagnato la manifestazione contro il green pass”. Dunque, colpevole è il green pass. Il segretario del Pd l’ha detto: fascisti sono coloro che hanno espresso il loro rifiuto del green pass, i demolitori della sede romana della Cgil e i partecipanti al corteo di Milano. E confidando nell’ignoranza di chi non conosce la storia, ha azzardato un confronto tra l’assalto di sabato da parte di una banda di selvaggi di Forza Nuova, estremisti di destra con una generosa fedina penale, all’assalto, cento anni fa, delle sedi del sindacato. Incorreggibile sinistra! Vecchia abitudine di chi non ha più nulla da dire, quella di impugnare la parola passpartout per criminalizzare l’avversario. Dimentica, Letta, che generazioni di professori non hanno fatto altro, per vent’anni, che usare la cattedra come pulpito per fare propaganda antifascista (comunista). Ma si sa, la storia non solo la scrivono, ma la interpretano sempre i vincitori. Letta e i suoi compagni di partito, non si sono accorti che i fondamenti del costituzionalismo liberale e democratico sono da tempo sotto scacco, basti pensare allo straripante politicamente corretto, alla cancel culture, al complottismo di cui i No vax sono figli e all’islam politico. Sciolgano Forza Nuova e la facciano finita con la pratica della strumentalizzazione. Non ci crede più nessuno.

