Modica. L’Archimede per il sociale: donati 10 computer alle Carmelitane

L’Istituto “Archimede “ di Modica ancora una volta dimostra la sua sensibilità verso i minori. Ieri mattina il Dirigente Scolastico dell’istituto d’Istruzione Superiore di Modica Prof. Rosolino Balistrieri ha consegnato 10 computer a Suor Emma Vernuccio, responsabile dell’Istituto delle Suore Carmelitane missionarie “Maria Madre del Carmelo”, mantenendo la promessa fatta lo scorso febbraio. In quell’occasione era stato devoluto, alla stessa struttura carmelitana, il ricavato dell’iniziativa “Archimede for…Modica” riguardante la produzione e la distribuzione di un calendario con le foto delle attività e dei progetti realizzati dall’Istituto “Archimede” nel corso del 2020. I computer andranno ad allestire una piccola aula informatica destinata ad essere utilizzata dai minori alloggiati presso la struttura stessa. Era stata infatti proprio Suor Emma, lo scorso febbraio a segnalare la carenza di attrezzature informatiche e la difficoltà a reperire fondi per il relativo acquisto.La consegna dei dispositivi è avvenuta presso il convento del quartiere Dente di Modica, dove assieme al Dirigente Balistrieri e all’assessore Linguanti (delegato dal Sindaco) erano presenti due rappresentanti dell’Istituto “Archimede”, il Prof. Giorgio Rizza, responsabile delle Relazioni esterne e il Prof. Francesco Raffa membro del Comitato stampa e immagine. “Voglio ringraziare – commenta l’Assessore Linguanti – il Dirigente dell’”Archimede” e il DSGA, Giovanni Chiaramonte con tutto il personale dell’Istituto che, come sempre hanno reso possibile il successo di un’iniziativa solidale che ha permesso ancora una volta all’Istituto “Archimede”, di testimoniare, con un piccolo gesto, il proprio senso di appartenenza ad una città e ad un territorio a cui è legato da più di 150 anni di storia”.

