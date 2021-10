Male i dati Istat per la provincia di Ragusa nel mese di agosto

“L’inclusione dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro deve essere una priorità anche per la provincia di Ragusa. Se le risorse del Pnrr saranno finalizzate pure per concretizzare questo grande obiettivo, si riuscirà a rispondere in maniera adeguata a una urgenza di sviluppo e coesione”. E’ quanto afferma la segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, dopo avere appreso il trend dei dati diffusi in queste ultime ore dall’Istat e riferiti al mese di agosto, dati che confermano come siamo ancora lontani dal recupero dei numerosi posti di lavoro perduti a causa delle conseguenze della pandemia.

“E i giovani e soprattutto le donne – chiarisce Carasi – sono l’anello debole visto che su circa una settantina di posti persi nel mese di agosto, parlo ovviamente della provincia di Ragusa, ben l’80% sono state purtroppo donne. Inoltre, prima ancora del terremoto Covid, e oggi più che mai, sono soprattutto gli Under 35 i più colpiti dalle dinamiche di frammentazione sociale, deperimento del lavoro, povertà cognitiva. Non possiamo non considerare, inoltre, che negli ultimi dieci anni, da questo territorio, sono andati via decine e decine di ragazzi. Si tratta di creare nuova e buona occupazione, ma anche di rilanciare tutte le agenzie educative, famiglia, scuola, istituti di formazione, per contrastare la povertà cognitiva, avviando nuovi percorsi generativi di cittadinanza attiva. La Cisl, da questo punto di vista, ha le idee chiare: le aziende pubbliche e private devono tornare ad assumere. E devono cercare profili qualificati, ben professionalizzati, da contrattualizzare in modo stabile. Inoltre, chiediamo che si orienti su traguardi socialmente rilevanti la transizione digitale e verde. Inoltre, servono investimenti su infrastrutture materiali, sociali, logistiche. Non possiamo più aspettare. E’ arrivato il momento di fare parlare i fatti. Per rilanciare questo territorio alle prese con una crisi che deve essere combattuta con gli strumenti adatti”.

