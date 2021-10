Al Comune di Modica manca l’addetto stampa

Da alcuni mesi il Consiglio Comunale svolge le proprie adunanze senza che in aula sia presente l’addetto stampa dell’ente, dopo che il giornalista Marco Sammito, è andato in pensione. L’opposizione politica Giovanni Spadaro, Ivana Castello, Filippo Agosta, Enrico Morana e Marcello Medica, si lamenta dal momento che il sindaco non ha ancora provveduto all’individuazione di un dipendente in sostituzione di quello che rivestiva detto incarico.

“Di fatto – spiegano i cinque consiglieri comunali – si nega alla cittadinanza il resoconto di quello che si discute all’interno della sala consiliare. Chiediamo di sapere se il Sindaco intende nominare il nuovo addetto stampa, se all’interno della pianta organica ci sono figure che possono rivestire detto incarico e quanto tempo ancora bisogna aspettare per la nuova nomina”.

