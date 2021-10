Csen Ragusa. Ottimi riscontri per la Tots Academy tiro a segno

L’area addestrativa dello Sniper club di Pedalino riservata alla Tots Academy ha ospitato, domenica scorsa, il corso Bhh, Basic handgun handling. Il workshop, tenutosi nel rispetto delle norme antiCovid, si inserisce nel contesto delle attività effettuate in sinergia con il Csen provinciale di Ragusa a cui la Tots Academy è affiliata. “Abbiamo approfondito – chiarisce Giovanni Rosso, istruttore nonché fondatore della Tots Academy – i temi relativi alla formazione nelle attività sportive del tiro e uso in sicurezza delle armi nonché alcuni cenni relativi alla legislazione vigente in tema di custodia, trasporto e detenzione di armi”. La giornata ha visto impegnati sia appassionati dello sport del tiro a segno sia figure professionali operanti nell’ambito del settore sicurezza, vale a dire Giuseppe Celi, Paolo Genovese, Michela Scillato, Giovanni Di Maria e Mario Rosso. Gli appuntamenti sportivi proseguono il 17 ottobre con un allenamento agonistico-sportivo riservato ai tiratori di I e II livello Tots mentre domenica 31 ottobre è in programma un workshop per arma corta di secondo livello. “L’attività della Tots Academy – commenta il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – continua in maniera incessante a testimonianza dell’interesse che questa disciplina continua a fare registrare tra gli appassionati e non solo”.

