Vittoria. Individuata area mausoleo Arturo Di Modica

La Commissione straordinaria del comune di Vittoria ha individuato l’area dove potrà sorgere il

mausoleo dell’artista Arturo Di Modica, lo scultore vittoriese di fama

Internazionale, morto lo scorso 19 febbraio a Vittoria.

Di Modica è l’autore del “Charging Bull”, la scultura del toro che carica,

collocata a pochi isolati da Wall Street, sede della borsa finanziaria più

importante al mondo, che lo ha consacrato alla fama internazionale. Altre sculture che ritraggono il toro, si trovano a Shanghai e in altre borse internazionali.

La Commissione straordinaria ha mantenuto l’impegno assunto a poche ore dalla sua morte. Gli uffici tecnici, hanno individuato l’area ubicata nella zona adiacente la Cappella Ungherese del cimitero di contrada Cappellaris dove potere far sorgere il mausoleo per l’illustre concittadino. “Era un dovere morale fare in modo che per il maestro Di Modica si potesse reperire un’area adatta ad onorarne la memoria e il ricordo. Quest’area è stata assegnata alla famiglia e l’auspicio nostro e di tutta la cittadinanza, è quello di veder sorgere quanto prima questo monumento funerario che, per la famiglia e per Vittoria tutta, rappresenterà un’iconografia dovuta e meritata ad uno dei figli illustri e ad un artista poliedrico e geniale”, ha commentato la Commissione.

