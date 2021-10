Tutti attivi i pozzi idrici di Modica

Grazie alla messa in funzione del terzo pozzo idrico di Modica Alta, l’intera rete modicana adesso lavora a pieno regime. Prima di quest’ultimo, infatti, era toccato a quello a servizio del quartiere Sorda che era entrato “in servizio” qualche giorno fa. Esso serve, oltre al quartiere Sorda, anche Modica Bassa e il quartiere Dente. Pertanto qualsiasi tipo di disservizio legato all’erogazione dell’acqua non sarà da oggi imputabile alla carenza strutturale pubblica ma a singoli ed isolati malfunzionamenti degli impianti privati. “Siamo riusciti a centrare un altro obiettivo – commenta il Sindaco – che ci eravamo prefissati tempo fa. Cioè quello di completare la condotta idrica già esistente mettendo in funzione tutti i pozzi che erano non funzionanti e in alcuni casi dismessi e creandone dei nuovi. E’ il caso di quelli che stiamo realizzando per il nuovo acquedotto della Caitina e di S.Filippo. Inoltre è previsto anche un potenziamento di quello che serve Frigintini visto che la crescita demografica del territorio fa sì che l’impianto già esistente non soddisfi le richieste della popolazione”.

