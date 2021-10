3° Premio a Domenico Pisana per la critica letteraria, a Forlì

Un Premio di critica letteraria è stato assegnato al Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana. Si tratta del XVIII Premio Letterario Nazionale “Città di Forli”, organizzato dal Centro Culturale L’Ortica di Forlì con il patrocinio del Comune di Forlì, dell’ Assessorato Promozione settore culturale, museale e Università , della Provincia di Forlì-Cesena, della Società Dante Alighieri di Forlì Cesena, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “A. Saffi”, la Fondazione Cassa dei Risparmi e il Soroptimist International della città.

La Giuria del Premio, composta da Claudia Bartolotti, Tebe Fabbri, Claudio Lelli, Wilma Malucelli, Ariella Monti e Renata Penni ha assegnato allo scrittore modicano il 3° premio ex-aequo per la prefazione a “Dal Mediterraneo” di Sofia Skleida, greca, ed Elisabetta Bagli, italo spagnola, Pasquale Gnasso Editore di Teverola (CE). La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 31 ottobre.

“ Che bella coincidenza – afferma Domenico Pisana! Proprio il 31 ottobre 2019 presentai questa raccolta di poesie all’ Università “La Sapienza”, insieme alle due autrici. Sono lieto per Elisabetta e Sofia; in questa raccolta è presente un itinerario poetico che ci apre orizzonti di ampio respiro in cui il mare Mediterraneo diventa il background sostanziale di riferimento, lo sfondo storico, ambientale e culturale, il contesto dentro cui si muove tutta la loro versificazione.

La stessa preposizione articolata “Dal”, è paradigmatica perché indica il punto locativo di osservazione e di incontro di due esperienze poetiche che si incrociano e si edificano, si uniscono e si diversificano, facendosi testimonianza di un cammino spirituale e culturale in dinamico divenire. Se pensiamo al Mediterraneo come al “Mare Nostrum” , al mare considerato primo, unico e culla della civiltà e della storia, al mare che ha ispirato Omero e Virgilio, per i quali esso non era un semplice sfondo paesaggistico, ma luogo delle partenze e dei ritorni, luogo del movimento e dei passaggi, delle lotte e delle conquiste, delle fughe e della ricerca di un punto d’arrivo, i testi poetici di queste due autrici ci fanno incrociare e respirare la storia, gli odori, i valori, i sapori e la cultura di luoghi che entrambe trasfigurano nella loro declinazione sulla pagina”.

Ringrazio la Giuria , conclude Domenico Pisana, per questo riconoscimento che gratifica il mio impegno per la promozione della cultura, dandomi di portare ovunque la mia città, città di storia, di cultura e con un patrimonio artistico unico”

Salva