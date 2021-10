I riders di Glovo a Modica

Glovo arriva a Modica. Una delle più popolari app di consegne a domicilio, conosciuta in tutto il mondo, da qualche giorno vede i propri “riders” con l’inconfodibile casacca gialla e zaino termico, sfrecciare tra le strade barocche del centro storico modicano e non solo. Attualmente sono 29 le attività commerciali che dispongono di questo servizio. L’elenco è facilmente consultabile collegandosi al sito web o scaricando l’applicazione. Per un costo che va da un euro a 2,50 in pochi minuti si può ricevere comodamente a casa una varietà di cibi che vanno dalla pizza al gelato, dal sushi alle crepes e ai panini senza trascurare, naturalmente, l’immancabile cioccolato.

