Giarratana. Iniziativa pro Parco di Calaforno

Interessante iniziativa col fine di raccogliere fondi per la rinascita del Parco Forestale di Calaforno, E’ stata organizzata una passeggiata “simbolica” che permetterà ai camminatori(se sarà possibile)di vedere coi propri occhi i danni provocati dal devastante incendio dell’11 Agosto L’incontro coi camminatori sarà a Giarratana, in Piazza 13 Ottobre 1902 (Piazza Grande) alle ore 8:30, dove saranno effettuate le iscrizioni, successivamente comincerà la passeggiata con direzione il Parco Forestale di Calaforno. ( breve sosta e piccolo rinfresco). Alle 11.30 rientro a giarratana e a mezzogiorno la conclusione.

La passeggiata non avrà un costo di partecipazione poiché l’evento è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi per contribuire alla rinascita del Parco.

Si accettano quindi, donazioni a partire da 1o euro.

INFORMAZIONI:

– difficoltà percorso medio-bassa

– percorso adatto ai bambini

– abbigliamento comodo da trekking e cappellino

– bottiglia d’acqua di almeno 1 litro.

INFO E PRENOTAZIONI

EMAIL: giarratana.ontheway@gmail.com

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI È NECESSARIO COMUNICARE IL NUMERO DI PARTECIPANTI CONTATTANDO i NUMERI:

LEO 338 27 56 871

MARCO 339 24 35 563

ADRIANO 334 19 21 160

AVVISO IMPORTANTE

RACCOLTA FONDI

#calafornorinasce :

La raccolta fondi inizierà da giorno 1 settembre, sarà pubblicata una locandina con il numero IBAN del conto dove versare le proprie offerte .

IN ACCORDO CON IL DEMANIO FORESTALE SI È DECISO CHE IN BASE ALLE PRIORITÀ INDIVIDUATE SI PROVVEDERÀ A FINANZIARE CON LA RACCOLTA FONDI UNO DEI TRE PROGETTI SOTTO ELENCATI:

•COSTRUZIONE PONTE DI LEGNO SUL TORRENTE NELL’AREA ATTREZZATA

•COSTRUZIONE CASETTE IN LEGNO(ricovero per gli animali)

•REALIZZAZIONE DEI TAVOLI(legno o pietra)NELLA ZONA RISTORO DEL PARCO FORESTALE.

La somma raccolta sarà gestita da noi dell’associazione …..in base ai tempi tecnici che il Demanio Forestale ci darà, per poter procedere alla realizzazione di uno dei tre progetti sopra citati.

N.B. LA SCELTA DEL PROGETTO SARÀ INDIVIDUATA IN BASE ALLE INDICAZIONI CHE IL DEMANIO FORESTALE CI DARÀ.

