Presentata la nuova stagione dell’Avimecc Volley Modica

Nella suggestiva cornice del Castello dei Conti di Modica, con un panorama mozzafiato dato dalla città al tramonto, è andata di scena Domenica 12 Settembre la presentazione della stagione 2021/2022 di Serie A3 per l’Avimecc Volley Modica.

La serata, condotta da Enzo Scarso, ha avuto il piacere di essere accompagnata dalla figura di Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo e dall’Assessore allo Sport della città di Modica, Maria Monisteri.

Durante la chermes sono saliti sul palco i dirigenti della società modicana, dal Presidente Ezio Aprile al Direttore Generale Luca Leocata, passando per la Direttrice Sportiva Manuela Cassibba. Si sono tracciate le linee guida di questa stagione con la voglia di portare in alto il nome della città e di questo sport legato al territorio.

Lo staff, guidato da Giancarlo D’Amico, ha spiegato la grande sinergia che c’è nel gruppo e la voglia di fare bene, sia a livello di Serie A3 che a livello giovanile. Con la prima squadra che si è mostrata per la prima volta, al completo, alla città, guidata dall’atleta dell’anno Stefano Chillemi, scelto dal mister come capitano per la prossima stagione.

D’obbligo anche un momento dedicato a chi ha sostenuto questo progetto attivamente, gli sponsor, che sono stati presentati e omaggiati di una Membership Card, con la possibilità di avere accesso a tutte le gare di casa nell’atmosfera del Palarizza.

Una serata che ha lasciato forti emozioni e che la società spera possa dare spinta a tutti i ragazzi in vista di questo campionato che li vede protagonisti di una passione che cresce giorno dopo giorno all’interno della Contea.

