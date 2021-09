Covid a Ispica. Assessore e due dipendenti comunali positivi

Un assessore e due dipendenti comunali di Ispica contagiati dal Covid. La notizia ha messo in crisi l’apparato amministrativo del Comune giacchè i tre positivi sono stati a contatto con diverse persone. In questo senso, il sindaco, Innocenzo Leontini, ha emanato ordinanza con la quale dispone la chiusura degli uffici comunali da giovedì 2 settembre fino a lunedì 6 settembre,al fine di procedere con le operazioni di sanificazione dei locali. Rimangono, tuttavia, attivi i servizi di reperibilità per le dichiarazioni di nascita e morte e della polizia locale.

