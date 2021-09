Covid. 6 morti nel ragusano nelle ultime 24 ore

Ne sono morti sei per Covid nelle ultime 24 ore nel Ragusano..

Quattro erano di Vittoria, tutte non vaccinate; una era di Pedalino, frazione di Comiso, la sesta vittima era un anziano di Modica, arrivato già in gravi condizioni tanto da essere immediatamente accolto in terapia sub intensiva.

Salgono a 17 i decessi negli ultimi 6 giorni.

Le persone positive al Covid 19 (tra ricoveri e isolamento domiciliare) sono 2505 (-25 rispetto al 25 agosto); ci sono 93 in ospedale e delle persone ospedalizzate, 11 sono in terapia Intensiva e 9 in subintensiva. Per quanto riguarda l’isolamento domiciliare rispetto al 25 agosto, ad Acate 45 (+2); Chiaramonte 49 (+17); Comiso 397 (+57); Giarratana 4 (-1); Ispica 56 (-27); Modica 197 (-10) Monterosso 0 (-1); Pozzallo 87 (+21); Ragusa 297 (-37); Santa Croce Camerina 89 (+16); Scicli 89 (-6); Vittoria 1121 (+33). I comuni di Comiso e Vittoria sono sottoposti alle restrizioni da zona arancione.

