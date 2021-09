Volley. Importante nomina per il modicano Corrado Scavino

Importante nomina per il modicano Corrado Scavino. Gli è stato conferito l’incarico di Direttore Tecnico di Selezione Regionale Femminile e Maschile dal Consiglio Regionale della Federazione Italiana Pallavolo. Un incarico sicuramente meritato per un tecnico che ha segnato per anni il proprio nome nella Volley. Il Consiglio Regionale Fipav Ha scritto una pagina importante per il presente e per il futuro del volley siciliano, facendo delle scelte che incideranno sull’evoluzione e sul futuro del Comitato. Tra le tante l’incarico a Scavino.

È stato affrontato, inoltre, il tema della restituzione delle tasse-gara per i campionati non svolti. È stata anche deliberata la possibilità di rateizzare, fino a dicembre 2021, i pagamenti di eventuali sanzioni.

Non è finita, perché il Consiglio Regionale ha fatto un grande passo in avanti nella costruzione dell’organigramma, ratificando le nomine dei responsabili di alcuni settori cruciali

Un mix di professionisti e di profili esperti che animerà il nuovo corso di Fipav Sicilia con l’obiettivo di alimentare lo sviluppo del volley su tutto il territorio regionale.

Salva