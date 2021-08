Modica, installazione contro la violenza sulle donne

Un’installazione “provvisoria” contro la violenza sulle donne è comparsa in queste ore in una delle rotatorie di Via della Costituzione ovvero al Polocommerciale di Modica. Un water a strisce biancorosse ed un cartello molto loquace a rappresentare un grido d’allarme: “Monumento al maschio..violento. Non una in meno”. Questo è il chiaro messaggio messo su da un’ignota o forse più ignote considerato che l’installazione è firmata con uno pseudonimo.

Salva