Covid. Meno restrizioni per ristoranti e bar di Comiso e Vittoria

Dal primo settembre alleggerimento di alcune delle restrizioni per i comuni di Comiso e Vittoria ma anche per Barrafranca, nell’Ennese, e Niscemi, nel nisseno, per l’alto numero di vaccinazioni contro il Covid. Una nuova ordinanza del presidente della Regione Sicilia consente l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di green pass per i locali al chiuso.

