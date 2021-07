Al via il nuovo servizio di raccolta differenziata a Vittoria

Novità nel servizio di raccolta differenziata nel Comune di Vittoria e nella frazione di Scoglitti. A partire dal 1° agosto il nuovo affidatario del servizio di igiene urbana comunale – Ciclat Trasporti Ambiente – gestirà la raccolta porta a porta e il trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati.

Sono previsti pochi importanti cambiamenti, al fine di agevolare l’avvio del servizio. Fra questi, innanzitutto, l’orario di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza: i mastelli dovranno essere esposti fuori dalle proprie abitazioni entro e non oltre le ore 22:00 della sera precedente il ritiro. Questo, infatti, permetterà agli operatori di gestire regolarmente la raccolta su due turni, uno notturno e uno diurno, come previsto nella fase iniziale.

Rimane invece invariato il calendario: lunedì umido; martedì secco-indifferenziato; mercoledì carta-cartone; giovedì umido; venerdì plastica-metalli e sabato vetro. Il ritiro dei pannolini avverrà il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì. Fra le novità, infine, il contatto diretto con il cittadino e un dialogo costante con gli utenti.

La Roma Costruzioni srl – socio esecutore di CICLAT – ha infatti già attivato una pagina Facebook (https://www.facebook.com/Roma-Costruzioni-srl-Vittoria-104646061878785), in cui ogni sera verranno ricordati i turni di raccolta e giornalmente verranno fornite informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e promossi messaggi di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.

Maggiori indicazioni sul servizio di raccolta differenziata verranno fornite nelle prossime settimane.

