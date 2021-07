Il Milite Ignoto è cittadino onorario di Modica

Il Milite Ignoto sarà cittadino onorario di Modica. Facendo seguito all’invito dell’ANCI e su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro, il consiglio comunale ha approvato il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato. “Rispondendo all’invito ricevuto – commenta il Sindaco Abbate – riteniamo di aver interpretato i sentimenti e la volontà dell’intera cittadinanza. La Cittadinanza Onoraria rappresenta un omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati, lottando per la libertà, la democrazia e i valori di fratellanza. Essa è inoltre un ricordo di quanti hanno contribuito alla pace e al dialogo fra i popoli. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine ed il nostro riconoscimento per tutti coloro che hanno dato la loro vita anche per la nostra libertà”.

