Modica. Rifiuti sulle scalinate del Duomo di San Giorgio: social indignati

Al via da oggi gli esami di maturità 2021 preceduti da una nottata movimentata per alcuni studenti che dopo aver bevuto e cenato sulle scalinate del duomo di San Giorgio a Modica hanno ben pensato di lasciare bicchieri, bottiglie, cartoni di pizze e involucri di cibo al cospetto dell’imminente Duomo come se si trattasse di un discarica a cielo aperto. I residenti al risveglio hanno trovato uno scenario imbarazzante, fotografato e postato sui social da Alessio Ruffino, e poi seguito da moltissimi altri post di indignazione nei confronti di una generazione che dovrebbe proteggere l’ambiente e rispettare il territorio ma che invece fa l’opposto. C’è da dire però che non tutti i giovani d’oggi sono così, fortunatamente si tratta solo di una piccola parte che viene ripresa da chi ha a cuore il territorio come le associazioni formate da giovani e giovanissimi che organizzano appuntamenti per la raccolta di rifiuti abbandonati bonificando alcune zone della città. A tal proposito l’ufficio ecologia di Modica ha postato un’immagine provocatoria che dice: “a casa tua lo faresti?”. Prima di lanciare una cicca di sigaretta dal finestrino o lasciare immondizia per strada o in giro pensate se succedesse a casa vostra.

Salva