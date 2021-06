Ragusa. Si potenziano i controlli contro abbandono dei rifiuti

In merito al problema dell’abbandono dei rifiuti, il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato quanto segue:

“Mattinata dedicata al contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Nel corso di un tavolo congiunto di Ufficio Ambiente, Ufficio Tari e Polizia Municipale sono state definite le rinnovate e potenziate modalità di controllo, tanto strada per strada quanto tramite l’incrocio di dati. È stato inoltre tracciato un primo bilancio dell’attività di presidio svolto dalle Guardie ambientali.

Subito dopo ho avuto il piacere di essere ospite dei ragazzi della F. Crispi che, grazie al supporto dei loro docenti e nell’ambito del Pon “recycling science lab”, hanno analizzato il fenomeno, posto domande e proposto le loro soluzioni.

In loro, come d’altronde sempre riscontro nei più giovani, ho trovato uno spirito propositivo, rispettoso dell’ambiente e sinceramente interessato al benessere della nostra terra.

Se tutti noi adulti imparassimo da loro, Ragusa sarebbe ancora più bella”.

