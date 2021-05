10 milioni dal Recovery Plan per opere pubbliche a Modica

Approvato l’elenco delle opere per le quali il Comune di Modica ha chiesto ufficialmente di poter beneficiare dei 10 milioni di euro previsti dal Recovery Plan per i comuni con popolazione compresa tra i 50 e i 100 mila abitanti. Dell’elenco possono far parte solo progetti inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023. Nel dettaglio le opere individuate sono: riqualificazione del palazzo storico Denaro Papa per farlo diventare la sede delle associazioni di volontariato e associazionismo culturale; ristrutturazione e completamento dell’ Albergo dei poveri di Modica Alta; manutenzione ordinaria e straordinaria del secondo e terzo piano di Palazzo degli Studi; ristrutturazione Palazzo Campailla e piazzetta antistante; riqualificazione Piazza Mediterraneo a Marina di Modica; riqualificazione dell’area occupata dal mercato ortofrutticolo in viale Medaglie d’Oro. “Abbiamo individuato 6 infrastrutture di proprietà dell’Ente la cui importanza strategica è notevole sotto tanti punti di vista. Scorrendo l’elenco si può notare come siano stati inseriti punti cruciali dei vari quartieri e frazioni della Città di Modica, compatibilmente anche con le risorse a disposizione. Questi interventi di riqualificazione urbana si uniscono ai 15 milioni di euro chiesti con il Piano Provinciale per la realizzazione della Circonvallazione parallela all’asse viario del Polocommerciale, la Bugilfezza – S.Giovanni al Prato che collegherà il futuro svincolo autostradale con la SS194, la SS115 e la Modica – Sampieri. A questi aggiungiamo i 38 milioni di euro già finanziati che cambieranno il volto della Città nei prossimi anni”.

