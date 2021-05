Tre nuovi pozzi idrici per il quartiere Sorda a Modica

Tre nuovi pozzi idrici saranno al servizio del quartiere Sorda a Modica non appena conclusi gli esami sulla potabilità delle acque. Verranno erogati 22 litri al secondo da questi tre nuovi punti di approvvigionamento dislocati nei pressi della Caserma dei Vigili del Fuoco,in Via Sulsenti vicino la Scuola Denaro Papa e in via Torre Cannata. Negli ultimi mesi sono state installate le infrastrutture necessarie al corretto funzionamento dei pozzi, quindi avverranno le opportune verifiche sulla salubrità dell’acqua e solamente dopo potranno entrare regolarmente in funzione. Tempi previsti: tre mesi. “Grazie alla messa in funzione di questi nuovi tre pozzi – commenta il Sindaco Abbate – risolveremo tanti problemi di approvvigionamento idrico per il nostro quartiere più popoloso. Contiamo di metterli in funzione nel mese di settembre o al più tardi ad ottobre”.

