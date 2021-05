Karate. Nazionale italiana senior si distingue in Croazia assieme all’ibleo Panagia

Gli Europei 2021 di karate, che si sono svolti questo fine settimana a Porec (Croazia), hanno visto ancora una volta gli azzurri salire sul podio nel kata maschile, con Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e il Vittoriese Giuseppe Panagia che conquistano il bronzo superando nettamente la Slovenia con il punteggio di 25 a 23,4 eseguendo in finale la tecnica Kanku Sho (guardando il cielo), lo stesso kata eseguito in Spagna nel 2019 ai campionati Europei. “Siamo soddisfatti – commenta Panagia -, abbiamo perso contro la Turchia nelle semifinali ma di pochissimi decimi, stiamo lavorando bene e siamo convinti che nelle prossime competizioni lotteremo alla pari. Ora ci godiamo il bronzo, poi torneremo a lavorare da singoli, saremo avversari ai prossimi campionati Italiani che si terranno ad Ostia dal 9 all” 11 luglio”.Si tratta dell’ennesimo risultato di grande livello per il terzetto azzurro.

Salva