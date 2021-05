Chiaramonte Gulfi. Sorprende i ladri con la sua cassaforte

Stava rientrando a casa, quando si è accorto che alcuni malviventi avevano appena caricato la sua cassaforte su un’auto e si stavano allontanando L’uomo si è posto all’inseguimento è in quel frangente ha incrociato una pattuglia dei carabinieri. Lanciato l’allarme. i militari hanno inseguito i malviventi fino a Francofonte. A questo punto i ladri sono riusciti a dileguarsi per le campagne. Una parte della refurtiva è stata recuperata. Le indagini sono in corso per cercare di risalire all’identità dei malviventi.

