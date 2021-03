Scicli zona rossa, polizia municipale ha elevato 4 verbali

Un soggetto sottoposto a quarantena precauzionale si era allontanato da casa

La Polizia municipale di Scicli, questa mattina, ha elevato quattro verbali. Tre per violazione del divieto di spostarsi all’interno del Comune salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, e uno nei confronti di un soggetto non risultante positivo al Covid ma sottoposto a quarantena precauzionale dall’Asp, che si allontanava dalla propria abitazione.

