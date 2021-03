Ragusa. Info point destinato ad operatori settori produttivi

La Giunta Municipale di Ragusa con proprio provvedimento n. 89 del 15 marzo scorso ha demandato al Dirigente del Settore Sviluppo Economico la predisposizione di tutti gli atti consequenziali finalizzati alla creazione e al coordinamento di uno Sportello di informazione, assistenza e consulenza alle piccole e medie imprese del settore industriale, commerciale, agricoltura, allevamento.

Si tratta di un’attività, si legge nella delibera approvata, che verrà svolta da tutti gli attori che operano nei diversi ambiti, come ad esempio Consigli degli ordini professionali, Associazioni di Categorie, Consorzi, Enti no profit, che saranno chiamati a comunicare, sulla base di avviso pubblico, la propria disponibilità a svolgere tale tipo di servizio a titolo gratuito.

E’ intenzione quindi del Comune di Ragusa ed in particolare dell’Assessorato allo sviluppo economico sostenere l’attività delle libere professioni, delle associazioni di categorie e dei consorzi anche per la loro funzione di supporto alle attività produttive, creando un sistema di comunicazione/collaborazione con tutti gli attori del settore commerciale, industriale, artigianale, agricoltura e allevamento, al fine di integrare le attività di tutti gli operatori che a qualunque titolo operano con le attività produttive della città.

“ Vogliamo creare – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – un info point destinato agli operatori economici presso la sede del Settore per il quale detengo tale delega, ubicato all’interno del Centro direzionale comunale della zona artigianale, per fornire così un servizio di informazione, assistenza e consulenza alle piccole e medie imprese, ai professionisti e agli autonomi, tramite la collaborazione gratuita e volontaria di associazioni di categoria, professionisti, consorzi e di enti profit e no profit operanti nel settore delle attività produttive, del commercio, dell’Artigianato, dell’agricoltura e dell’allevamento. L’obiettivo è quello di fornire ai beneficiari ogni tipo di assistenza informativa nel reperimento di fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali, dare a chi desidera realizzare una nuova attività o ampliare quella esistente una prima informazione di analisi economica, finanziaria, marketing e comunicazione aziendale, facilitare le relazioni e le pratiche che coinvolgano l’Ente comunale, agevolare la conoscenza delle normative di interesse per le imprese, per i professionisti e per gli autonomi, organizzare momenti informativi e seminari sulle tematiche di stretto interesse per il mondo imprenditoriale, favorire la stipula di accordi, partenariati e convenzioni con Ordini Professionali, Associazioni di Categoria e Istituti di credito per l’individuazione di apposite misure per consentirne lo sviluppo o favorirne la ripresa”.

Ritengo dunque che la creazione di questo info point sia utile anche e soprattutto per fronteggiare la grave situazione di crisi economica-finanziaria, determinata dalla pandemia da Covid19, in cui versano le imprese di tutti i settori che richiedono il sostegno da parte del settore pubblico”.

