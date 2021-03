Covid: ancora in crescita il numero dei positivi in provincia

Ancora in crescita il numero dei positivi in Provincia di Ragusa. Salgono ancora gli attuali positivi e il numero delle persone in isolamento domiciliare. I dati del report sugli indicatori territoriali della diffusione del Covid-19 ci dicono che il numero degli attuali positivi è pari a 557 (ieri erano 546) di cui 507 in isolamento domiciliare, 41 ricoverati e 9 nella Rsa di Ragusa. Rispetto a ieri i numeri in calo a Scicli raggiungendo 127 casi (- 4 rispetto a ieri ) Ancora in crescita i casi ad Acate che conta 58 positivi, trend opposto per Vittoria, dove i casi scendono a 55. La curva epidemica sale a Santa Croce Camerina, che registra due nuovi casi rispetto a ieri. Scendono i positivi a Modica ma risalgono a Ispica, ma di poco. La situazione torna a preoccupa a Ragusa, dove si registra un incremento dei contagi nelle ultime 24 ore, mantenendo il secondo posto per casi di coronavirus in Provincia con 119 positivi in isolamento domiciliare. La situazione si aggrava negli ospedali dove si supera la soglia dei 40 ricoveri. Le persone ricoverate sono 41 di cui 37 al Giovanni Paolo II di Ragusa, (24 in malattie infettive, 7 in area grigia, 6 in terapia intensiva) e 4 all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (58), Chiaramonte Gulfi (2), Comiso (18), Giarratana (4), Ispica (28), Modica (21). Segue Monterosso Almo (3), Pozzallo (19), Ragusa (119), Santa Croce Camerina (53), Scicli (127) e infine Vittoria (55).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 8003 mentre i decessi 204.

