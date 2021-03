Sul set di Montalbano anche la giornalista Caterina Gurrieri

Questa sera la fiction “Il commissario Montalbano” in onda su Rai 1 saluta i telespettotari per sempre e lo fa in grande stile con l’ultima puntata piena di sorprese. Tra i personaggi spicca la nota giornalista Vittoriese Caterina Guerrieri che interpreta il ruolo dell’amante di Mimì Augello. La giornalista iblea, nonché conduttrice di Video Regione e storica presentatrice del premio Ragusani nel mondo e nuova nel mondo delle fiction televisive, anche se in passato aveva girato altri filmati cinematografici e uno spot in cui era protagonista lo stesso Luca Zingaretti, attore principale del “ Il commissario Montalbano” e regista di quest’ultima puntata “Il metodo Catalanotti”.

Nella puntata Mimì Augello scappa dal balcone per non essere scoperto dal marito dell’amante. La donna preoccupata si affaccia dal balcone sperando che l’uomo saltando non si sia fatto male. Augello durante il tentativo di fuga si imbatte in un cadavere che porterà alle indagini da parte del commissario.

